Максим Галкин признан иноагентом

Сегодня, 16 сентября, Министерство юстиции РФ обновило реестр физических лиц-иноагентов. В список вошел известный юморист Максим Галкин.

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Напомним, последние полгода шоумен с женой и детьми провел в Израиле. Недавно Примадонна вернулась на родину, а Галкин остался за границей и начал активно гастролировать.

В ходе своих выступлений и в постах в соцсетях артист не раз негативно высказывался о том, что сейчас происходит в России.