Максим Галкин признан иноагентом

Минюст включил юмориста в реестр физлиц-иноагентов. 
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Сегодня, 16 сентября, Министерство юстиции РФ обновило реестр физических лиц-иноагентов. В список вошел известный юморист Максим Галкин. 

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, последние полгода шоумен с женой и детьми провел в Израиле. Недавно Примадонна вернулась на родину, а Галкин остался за границей и начал активно гастролировать.

В ходе своих выступлений и в постах в соцсетях артист не раз негативно высказывался о том, что сейчас происходит в России.

Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был подписан 14 июля и вступит в силу с 1 декабря 2022 года. 

Согласно этому документу, иноагенты не могут назначаться на должности в органах власти и осуществлять педагогическую деятельность в образовательных организациях.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  