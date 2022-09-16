Максим Галкин признан иноагентом

Сегодня, 16 сентября, Министерство юстиции РФ обновило реестр физических лиц-иноагентов. В список вошел известный юморист Максим Галкин.
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Напомним, последние полгода шоумен с женой и детьми провел в Израиле. Недавно Примадонна вернулась на родину, а Галкин остался за границей и начал активно гастролировать.
В ходе своих выступлений и в постах в соцсетях артист не раз негативно высказывался о том, что сейчас происходит в России.
Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был подписан 14 июля и вступит в силу с 1 декабря 2022 года.
Согласно этому документу, иноагенты не могут назначаться на должности в органах власти и осуществлять педагогическую деятельность в образовательных организациях.