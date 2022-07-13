Максим Галкин появился в ресторане Риги с красивым юношей

После того как Алла Пугачева и Максим Галкин перебрались в Латвию, интерес к их времяпрепровождению увеличился. Начали появляться разного рода слухи, на которые звездная пара привычно не реагирует.

Вот и на этот раз появилась информация о том, что мужчину, очень похожего на Максима Галкина, видели в одном из рижских ресторанов в компании миловидного юноши. В одной из латвийских соцсетей появилось сообщение некой Анны-Марии:

«Спутник Максима (уж очень похож!) был лет 20–25 на вид, одет как денди, в пиджаке. Аристократичен манерами. Утончен. Даже женственен. Его слегка волнистые светлые волосы спускались до плеч. Общались очень мило. Оба сидели в солнцезащитных очках, чтобы не привлекать внимание масс. Молодой человек знал латышский язык, так как слышала, как говорил на нем с официантом. Может, у них отношения? Или романтичное знакомство, и мы ещё застанем новую волну интересных сведений о семействе».

Впрочем, эти домыслы сразу же вызвали волну возмущенных откликов: мол, хватит уже плодить слухи, дайте человеку возможность жить спокойно, соблюдайте личное пространство. Например, дама по имени Виктория написала:

«Давно надо привыкнуть, что люди в XXI веке могут встречаться с кем хотят… главное, чтобы люди были культурными. Дайте уже Максиму отдохнуть от вашей навязчивой слежки. Уже шампанского с молодым человеком выпить нельзя без народных сплетен».

Пользователь под ником К.К. добавил:

«У Галкина есть жена, и все это знают. У них дети. А вы что тут пишете? Разве Галкин это подтвердил? Покажите документы, фотографии, что они встречаются, снимите видео!» — сообщает издание Аrgumenti.ru.

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