Максим Галкин поставил на место Павла Астахова, пообещавшего его выпороть

Телеведущий и пародист Максим Галкин не оставил без внимания высказывание о нем известного адвоката Павла Астахова, прозвучавшее в эфире одного из телеканалов.
В микроблоге Максим Галкин отреагировал на выпад в своей адрес.
«Вот что тут намедни обо мне заявил адвокат, ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов: «Максима Галкина надо выпороть хорошенько. Мало его папа-генерал порол в детстве. Жалко мне его — талантливый человек разменялся. Мне кажется, что он будет сожалеть о своем поступке. Придет время, они все об этом пожалеют», — процитировал Астахова Галкин.
Максим Галкин дал понять, что не ожидал проявления такой агрессии от правозащитника, который к тому же несколько лет стоял на страже соблюдения прав детей в нашей стране.
«Просто напомню, что Павел Астахов на протяжении семи лет был Уполномоченным по правам ребенка при Президенте России», — добавил Максим Галкин.
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