Максим Галкин* отреагировал на внесение в реестр физлиц-иноагентов

В пятницу, 16 сентября, Министерство юстиции РФ обновило реестр физических лиц-иноагентов. В список вошел супруг Алла Пугачевой Максим Галкин.

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Юморист сдержанно отреагировал на действия Минюста. Он всего лишь отредактировал шапки своих профилей в соцсетях, отметив в них, что был признан иноагентом.

Комментировать случившееся ни Максим, ни его звездная жена пока не стали.