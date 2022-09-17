Максим Галкин* отреагировал на внесение в реестр физлиц-иноагентов

Реакция юмориста была более чем сдержанной.
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

В пятницу, 16 сентября, Министерство юстиции РФ обновило реестр физических лиц-иноагентов. В список вошел супруг Алла Пугачевой Максим Галкин. 

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Юморист сдержанно отреагировал на действия Минюста. Он всего лишь отредактировал шапки своих профилей в соцсетях, отметив в них, что был признан иноагентом.

Комментировать случившееся ни Максим, ни его звездная жена пока не стали.

Скриншот со страницы Telegram-канала Максима Галкина

Напомним, последние полгода Галкин и Пугачева провели в Израиле. К первому сентября Примадонна с детьми, как и обещала, вернулась на родину. Пародист остался за границей и продолжил гастроли.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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