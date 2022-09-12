Максим Галкин остался без своего рекламного агентства

Заметим, что заявление о ликвидации компании Галкин подал еще в марте, когда был в Израиле. Денег много он не заработал. В 2020 году он выручил чуть больше трех миллионов рублей. В 2021 году и вовсе пошли убытки из-за пандемии - чуть больше двух миллионов рублей.

Вместе с тем налоги, отчисления в Пенсионный фонд и прочие обязательные выплаты исчислялись сотнями тысяч рублей, сообщает kp.ru.

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Напомним, что Галкин не собирается появляться в России. У него сейчас проходят гастроли по всему миру.