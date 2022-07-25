Максим Галкин на грузинском языке анонсировал концерт в Тбилиси

Телеведущий и пародист Максим Галкин блеснул новой гранью своего таланта.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин, судя по всему, скучает по рекламным интеграциям, которых у него в микроблоге во время жизни в России было предостаточно.

Но некоторое время назад Максим Галкин лишился всех заработков в России, в том числе и рекламных контрактов.

Так что сейчас пародист занимается продвижением и раскруткой в Сети исключительно своих концертов.

Максим Галкин разместил в микроблоге свежее видео, на котором запечатлел огород у особняка в Юрмале, где живет сейчас с Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой. 

Максим Галкин провел экскурсию по участку, показав, где растут огурцы, помидоры и кабачки.

«Прямо захотелось даже сделать что-то такое вкусное. Может, даже грузинское блюдо. Кстати!» — сказал Максим Галкин.

Тут он резко перешел на грузинский язык и объявил о своем концерте 15 октября в Тбилиси.

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Напомним, накануне Максим Галкин анонсировал свои выступления в Чехии. В конце сентября он отправится в Прагу и Карловы Вары.

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