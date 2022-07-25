Максим Галкин на грузинском языке анонсировал концерт в Тбилиси

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин, судя по всему, скучает по рекламным интеграциям, которых у него в микроблоге во время жизни в России было предостаточно.

Но некоторое время назад Максим Галкин лишился всех заработков в России, в том числе и рекламных контрактов.

Так что сейчас пародист занимается продвижением и раскруткой в Сети исключительно своих концертов.

Максим Галкин разместил в микроблоге свежее видео, на котором запечатлел огород у особняка в Юрмале, где живет сейчас с Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой.