Максим Галкин может вернуться в Россию 18 сентября

Максим Галкин сейчас колесит по миру со своими концертами. Юморист не упускает шанса, чтобы задеть своих соотечественников на выступлениях перед западным зрителем.

Эксперты считают, что россияне вряд ли простят Галкину все то, что он наговорил за последнее время. Но кто-то уверен, что все забудется со временем.

18 сентября у детей Максима — Лизы и Гарри — день рождения. Ребята находятся в Подмосковье, куда их привезла мама Алла Пугачева. Они ходят в школу.

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