Максим Галкин использует Аллу Пугачеву в корыстных целях

Телеведущий и пародист Максим Галкин, оставшийся без заработков в России, сейчас пытается поправить семейный бюджет, давая концерты в Прибалтике.

Для рекламы своих выступлений он использует ресурс именитой жены, певицы Аллы Пугачевой. Та, скорее всего, не против, ведь деньги идут в семью.

В микроблоге Максим Галкин поделился видео, на котором запечатлелся вместе с Аллой Пугачевой в салоне автомобиля. Пару везет водитель, а Максим Галкин работает оператором.