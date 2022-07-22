Максим Галкин использует Аллу Пугачеву в корыстных целях

Пародист Максим Галкин с помощью Аллы Пугачевой «раскручивает» поклонников на билеты на его концерты в Прибалтике.
Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Телеведущий и пародист Максим Галкин, оставшийся без заработков в России, сейчас пытается поправить семейный бюджет, давая концерты в Прибалтике.

Для рекламы своих выступлений он использует ресурс именитой жены, певицы Аллы Пугачевой. Та, скорее всего, не против, ведь деньги идут в семью.

В микроблоге Максим Галкин поделился видео, на котором запечатлелся вместе с Аллой Пугачевой в салоне автомобиля. Пару везет водитель, а Максим Галкин работает оператором.

«Вот, едем в гости к Лайме, какая у меня красотка сидит», - говорит в кадре Максим Галкин.

Алла Борисовна просит мужа снять ее красиво, чтобы поклонники лишний раз не говорили, как она постарела. Максим Галкин отшучивается, отвечая, что делает все, что может.

И вдруг он словно спохватывается и вспоминает, для чего же, на самом деле, записывается это видео с участием Аллы Пугачевой. Для рекламы его выступлений в Прибалтике!

«Да, что-то я давно ничего не рекламировал. Кстати, напоминаю, что у меня концерты в Эстонии», - сказал Максим Галкин.

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