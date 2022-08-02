Максим Фадеев показал своего единственного красавчика сына

Савве в этом году исполнится 25 лет.
Максим Фадеев

Максим Фадеев. Фото: Global Look Press

Продюсер Максим Фадеев в «Телеграме» показал своего красавчика сына Савву. На снимке они стоят на премьере одного из мультфильмов.

Максим Фадеев с сыном. «Телеграм» Максима Фадеева

Один из пользователей спросил: «А у сына уже есть девушка?»

«Есть», — кратко ответил Максим Фадеев.

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Напомним, что сына Максиму Фадееву родила жена Наталья. Она — уроженка Кургана. Ранее Наталья была гримером певицы Линды, которую продюсировал Максим Фадеев в девяностых годах.

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