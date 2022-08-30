Максакова удивилась, что Нетребко и Гергиева пускают на европейские сцены

Оперная дива Мария Максакова в эфире шоу «Гроши» возмутилась, что ее коллега Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев продолжают иметь вес в Европе.
«Нетребко не охота открывать сезоны, сквозь потенциально брошенные в нее помидоры. Сквозь свист. Но тем не менее она опять внедрилась с трудом на эти европейские сцены».
По словам Максаковой, возмутительно, что дирижер Валерий Гергиев продолжает руководить европейскими площадками. «Нетребко также возвращается на эти на площадки», - заявила Мария Максакова.
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Напомним, что Анна Нетребко продолжает давать концерты в Европе. На ее выступлениях во многих городах, как правило, всегда аншлаги.