Максакова удивилась, что Нетребко и Гергиева пускают на европейские сцены

По словам Максаковой, возмутительно, что дирижер Валерий Гергиев продолжает руководить европейскими площадками. «Нетребко также возвращается на эти на площадки», - заявила Мария Максакова.

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Напомним, что Анна Нетребко продолжает давать концерты в Европе. На ее выступлениях во многих городах, как правило, всегда аншлаги.