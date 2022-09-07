Максакова пожаловалась, что с ней не общаются мать и дети

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова призналась, что ее мать и старшие дети совсем с ней не общаются. При этом женщина утверждает, что якобы не держит на них зла.

«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих двоих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?» — посетовала 45-летняя Максакова в одном из интервью.

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Напомним, старшие дети Максаковой — дочь Людмила и сын Илья — живут в Москве с бабушкой. Молодые люди не горят общаться со своей матерью. Считая ее предательницей.