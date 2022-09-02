Максакова — о предстоящей свадьбе Садальского и матери: «Сдержанно реагирую»

Мария Максакова прокомментировала предстоящую свадьбу своей 80-летней матери актрисы Людмилы Максаковой со Стасом Садальским. Как пишет womansstyle.ru, якобы артистка сама сделала предложение своему коллеге.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Мария Максакова на вопрос Садальского будет ли она называть его папой ответила: «Папа у меня один».

«Я не верю, что мама собирается за вас замуж. Поэтому сдержанно реагирую», — также сказала оперная дива.

Портал сообщает, что Мария и Людмила Максаковы в ссоре и не общаются друг с другом.