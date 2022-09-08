«Макс уже не вернется к тебе»: Солнцев язвительно обратился к Пугачевой

Гоген Солнцев очень скучал по Алле Пугачевой во время ее длительного пребывания в Израиле. Эпатажный артист даже посвятил Примадонне песню «Аллусик, ты — мой пупсик!».

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Алла Борисовна не отреагировала на на выпад Гогена, однако вернулась в Россию, спровоцировав своего поклонника на активные действия. Шоумен публично обратился к звезде в соцсети, заявив, что ей не стоит ждать мужа Максима Галкина дома.