«Макс, подожди чуток»: журналист Сидорчик пообещал Галкину настоящий фингал под глазом

Журналист и обозреватель Андрей Сидорчик отреагировал в своем Telegram на новость про синяк Максима Галкина, который тому «поставил» один из зрителей его концерта в Израиле. Якобы шоумен пошутил про Россию в очередной раз, и ему из зала прилетело яблоко аккурат в глаз.

Сам Галкин появился в своем микроблоге, сняв видео и показав лицо, — никакого синяка под глазом у него не было. Он дал понять, что это была шутка. А журналист Сидорчик написал по этому поводу:

«Макс Галкин радостно сообщил, что то, что ему дали в глаз, — это фейк. Ну, ок, Макс, подожди чуток», — предупредил артиста обозреватель.

Напомним, Галкин уже четыре месяца живет в Израиле и, судя по позиции, которую избрал, возвращаться в Россию не собирается.