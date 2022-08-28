«А Макс? А Макс - нет»: Оскар Кучера – о возвращении Аллы Пугачевой

Актер и телеведущий Оскар Кучера в «Телеграм» высказался после возвращения в Россию спустя полгода Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
«Алла Борисовна вернулась в Россию. Говорит, что давно. Ок. А Макс? А Макс - нет. Столько вопросов возникло. И на все есть ответы. Но грязь писать не хочется».
Напомним, что кадры с Пугачевой в соцсетях опубликовал ее давний друг дизайнер Игорь Гуляев. Примадонна после приезда в родную страну первым делом отправилась по бутикам.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Чуть позже Пугачева сообщила, что ее дети Лиза и Гарри Галкины пойдут в третий класс именно в России. Ребята учатся в Первой московской гимназии.