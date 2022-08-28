«А Макс? А Макс - нет»: Оскар Кучера – о возвращении Аллы Пугачевой

Напомним, что кадры с Пугачевой в соцсетях опубликовал ее давний друг дизайнер Игорь Гуляев. Примадонна после приезда в родную страну первым делом отправилась по бутикам.

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Чуть позже Пугачева сообщила, что ее дети Лиза и Гарри Галкины пойдут в третий класс именно в России. Ребята учатся в Первой московской гимназии.