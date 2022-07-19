Махнул рукой: почему Галкин отказался от строительства вертолетной площадки на замке

Всего на территории Галкина в Грязи три отдельных постройки. Основной дом — шестиэтажный дворец. Его площадь — 1867 квадратных метров.

Второе строение, конечно, намного скромнее. Всего на 571 «квадрат». Это банный комплекс и бассейн. Здесь любила проводить время Примадонна до отъезда в Израиль. В банном комплексе специалисты делали ей маникюр.

Спа-зона выполнена в китайском стиле и находится в отдельной постройке, куда можно попасть только через подземный ход.

Наконец, несколько лет назад Галкин построил небольшой «скворечник». На площади 29 квадратных метров расположена либо подсобка, либо помещение для охраны. Всем имуществом владеет Галкин единолично. Примадонне ничего по документам не принадлежит, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев назад покинули Россию. В родной стране раньше осени Примадонна не появится.