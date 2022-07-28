Махидевран — рыжая, Хатидже — блондинка, а Гюльфем — с каре: звезды «Великолепного века» встретились спустя 8 лет

Нур Феттахоглу в «сторис» личного микроблога опубликовала редкий кадр с экс-партнершами по турецкому сериалу «Великолепный век».
В кадре актриса предстала с Селен Озтюрк, которая сыграла Гюльфем хатун, и с Сельмой Эргеч, ее зритель запомнил как Хатидже султан (младшая сестра султана Сулеймана. — Прим. ред.).Троица провела уикенд за столиком в баре. Примечательно, что Джансу Дере, которая сыграла персиянку Фирузе хатун, на встречу не позвали. Хотя с этой актрисой в свое время поладила Сельма Эргеч.
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Нур Феттахоглу, Сельма Эргеч и Селен Озтюрк в стамбульском баре. Фото: личный архив
Несмотря на то, что прошло уже больше 8 лет со дня выхода на экран последней серии турецкого сериала «Великолепный век», актрисы до сих пор видятся и общаются. Настолько проект сплотил разных по сути людей.
Кстати, Селен Озтюрк обновила имидж, теперь у нее каре с челкой, а Сельма Эргеч неожиданно для поклонников стала блондинкой. Нур Феттахоглу и вовсе можно спутать с Хюррем султан, у нее рыжие волосы.
Кстати, актрисы не позвали на встречу и Мерьем Узерли с Небахат Чехре (Валиде султан). Хотя до этого обе актрисы бывали на подобных «посиделках» со звездами «Великолепного века».