Макеевой посоветовали радоваться «драгоценному мужу»

Между тем, Анастасия Макеева настаивает, что к атакам на нее причастен некий личный хейтер, который не хочет, чтобы они с прорабом Романом Мальковым были счастливы.

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Напомним, что противостояние Анастасии Макеевой и Светланы Мальковой длится уже не первый год. Художница и актриса не раз проклинали друг друга через соцсети.