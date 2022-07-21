Макеевой посоветовали радоваться «драгоценному мужу»

Художница Светлана Малькова в соцсетях отреагировала на слова актрисы Анастасии Макеевой, которая заявила, что ее аккаунты в соцсетях подверглись атаке из-за океана. В ответ Малькова только рассмеялась.
«Я не знаю, что это. Мне прислали скрин. Это очень смешно. Настя, поверь, за океаном ты никому не интересна и до тебя просто нет дела. Не льсти себе. Радуйся своему драгоценному мужу».
Между тем, Анастасия Макеева настаивает, что к атакам на нее причастен некий личный хейтер, который не хочет, чтобы они с прорабом Романом Мальковым были счастливы.
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Напомним, что противостояние Анастасии Макеевой и Светланы Мальковой длится уже не первый год. Художница и актриса не раз проклинали друг друга через соцсети.