Макеева призналась, что уверовала в возможность родить ребенка

Как заметила актриса, именно поэтому они решили венчаться. По ее мнению, теперь она уверовала, что брак на небесах подарит в будущем ей возможность родить ребенка. Она уверена, что это было правильным решением. Каждый день она с мужем читает молитвы и на душе у нее становится хорошо, сообщает tnzvezdy.ru.

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Напомним, что Анастасия Макеева в прошлом году вышла замуж за Романа Малькова. Ради актрисы он бросил семью с четырьмя детьми.