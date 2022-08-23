«Магистр психоанализа»: Погребняк посмеялась над мужем Нюши

Ее задели посты предпринимателя в соцсетях, касающиеся воспитания детей и финансовой грамотности. Кроме того, Сивов активно дает советы, как достичь успеха во всех жизненных сферах.

«Муж Нюши говорит о себе, что он магистр психоанализа. Решила послушать умные рекомендации. На середине потеряла начальный смысл ценной мысли. Магистр это вам не какой-то там психолог. Девочки, можете перевести, что он сказал, не поняла, как мне сейчас думать, чтобы думать в будущем?», - задалась вопросом Мария Погребняк.

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Напомним, что Нюша и Игорь Сивов сыграли свадьбу в 2017 году. У них двое общих детей – дочка Симба и сын Саффрон.