Мадонна вслед за Хакамадой показала юного мальчика, с которым закрутила роман: 23 года от роду

Мода на молодых мужчин у дам в возрасте в звездной среде не ослабевает, напротив, только набирает обороты. И если раньше стеснялись разницы в 5–10 лет, то теперь и в 20–40 лет никого не удивишь. Ну а Пугачева и Галкин — это просто классика.

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Накануне 67-летняя Ирина Хакамада официально вывела в свет своего молодого бойфренда, который ей в младшие сыновья годится.

Ну а американская певица Мадонна, которой через год стукнет 65, решила пойти дальше: в личном блоге похвасталась парнем младше дочки Лурдес.

Новому бойфренду Мадонны, модели Эндрю Дарнеллу, всего 23 годика. Слава богу, совершеннолетний!