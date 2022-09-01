Мадонна призналась, что сожалеет об обоих своих браках

В честь выхода своего нового альбома-компиляции Finally Enough Love («Наконец-то хватит любви») 31 августа певица Мадонна загрузила в YouTube видео с быстрыми вопросами и ответами. За семь минут 64-летняя артистка ответила на пятьдесят вопросов.

Когда Мадонну спросили, какое решение в ее жизни было не самой лучшей идеей, она ответила: «Выйти замуж. Оба раза!»

Она также поделилась, что ее нынешняя навязчивая идея — это секс. И он также является ее guilty pleasure (постыдная слабость).