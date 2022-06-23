«Мадам Zero»: Шахназаров оценил умственные способности Собчак, предложившей людям поучиться у нее

Ксения Собчак организовала свой собственный марафон «Метод Собчак», за который теперь ей предстоит отвечать перед правоохранителями. На нее взъелись люди, купившие курс, которые уверяют, что не получили заявленного по тарифу.

Журналист Михаил Шахназаров, узнав об этом, не смог пройти мимо, и в своей передаче на You-Tube «Полный абзац» жестко прошелся как по самой Собчак, так и по тем, кто решил купить у нее марафон.

«Чему может научить Ксения Собчак? Человек, который абсолютный ноль? Вот Мадам Zero! Лучшую характеристику ей дал покойный Владимир Вольфович Жириновский: «Заткнись, дура! Иди отсюда!». Он у Володи Соловьева так дал абсолютно правильную характеристику. Ксения, чему вы можете научить? Вы не журналист, это факт», - обратился к Собчак Шахназаров.

Журналист считает, что за встречу с Ксенией Собчак должна доплачивать она сама. И назвал лохами тех, кто добровольно принес ей деньги за марафон.