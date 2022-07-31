Мачеха с падчерицей как подружки! Навка вывела в люди 24-летнюю красотку дочь Пескова

Татьяна Навка провела уикенд на свежем воздухе, прогулявшись в парке Горького вместе с 24-летней падчерицей. Надо отдать должное жене Дмитрия Пескова, в свои 47 лет фигуристка выглядит ровесницей дочери своего избранника. И это при том, что Татьяна едва ли не в два раза старше Елизаветы.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Кстати, многие поклонники олимпийской чемпионки заподозрили, что она переборщила с фотокоррекцией, за счет чего и стала выглядеть слишком молодо.
Татьяна Навка с дочкой Надей и падчерицей Лизой Песковой. Фото: личный архив
Старшая дочка Дмитрия Пескова обладает весьма приятной запоминающейся внешностью: она яркая блондинка с миловидными личиком, которая явно предпочитает естественность. Макияж Елизавета делает в пастельных тонах, легкий и почти незаметный. А укладка с крупными локонами только придает кукольной внешность дочери Дмитрия Пескова очарования и кокетства. Елизавета вполне могла бы дефилировать по парижскому подиуму, обладая такой стройной фигурой и ангелоподобным личиком.
Кстати, Лиза Пескова очень похожа на своего отца. Девушка явно комфортно чувствует себя в компании молодой мачехи. Татьяну с падчерицей вполне можно было принять за подружек.