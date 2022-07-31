Мачеха с падчерицей как подружки! Навка вывела в люди 24-летнюю красотку дочь Пескова

Татьяна Навка провела уикенд на свежем воздухе, прогулявшись в парке Горького вместе с 24-летней падчерицей. Надо отдать должное жене Дмитрия Пескова, в свои 47 лет фигуристка выглядит ровесницей дочери своего избранника. И это при том, что Татьяна едва ли не в два раза старше Елизаветы.

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Кстати, многие поклонники олимпийской чемпионки заподозрили, что она переборщила с фотокоррекцией, за счет чего и стала выглядеть слишком молодо.