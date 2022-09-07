«Лжецы!»: молодая жена Петросяна пришла в бешенство, прочитав статьи про мужа

Жена Евгения Петросяная Татьяна Брухунова пришла в ужас, прочитав статьи про своего мужа. Поводом для написания материалов журналистам послужило фото светской львицы с капельницей.

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Акулы пера сразу пришли к выводу, что Татьяне Брухуновой стало плохо от того, что якобы у Петросяна сорвался концерт в Адлере. Напомним, ранее сообщалось, что здесь отменили выступление комика из-за того, что люди якобы не раскупили билеты.

Татьяна Брухунова заявила, что на самом деле концерт прошел на ура, а капельница — это иллюстрация их нынешнего отдыха в санатории на побережье Черного моря.