«Лютый фотошоп»: Семенович высмеяли за фото в серебристом бикини

Певица покрасовалась в купальнике.
Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Анна Семенович активно готовится к запуску линии купальников для дам с пышными формами. Естественно, певица сама рекламирует свои изделия.

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Звезда уже продемонстрировала в соцсети несколько снимком коллекции. На одном из них она позировала в серебристом бикини с эффектными лямочками над чашками.

«Блеск неактивный, поэтому он не будет увеличивать наши размеры, но при этом будет давать праздничность и сексуальность. Плотная ткань, которая будет отлично поддерживать ваши формы», — расхвалила купальник Анна.

Анна Семенович. Фото: соцсети

Многие пользователи посчитали, что на снимке фигуру артистки слишком изменили с помощью фотошопа.

«Очень неестественно смотрится тело. Увольте своего редактора»; «Какой же лютый фотошоп»; «Перестарались с фильтрами», — написали они.

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