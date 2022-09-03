«Лютый фотошоп»: Семенович высмеяли за фото в серебристом бикини

Анна Семенович активно готовится к запуску линии купальников для дам с пышными формами. Естественно, певица сама рекламирует свои изделия.
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Звезда уже продемонстрировала в соцсети несколько снимком коллекции. На одном из них она позировала в серебристом бикини с эффектными лямочками над чашками.
«Блеск неактивный, поэтому он не будет увеличивать наши размеры, но при этом будет давать праздничность и сексуальность. Плотная ткань, которая будет отлично поддерживать ваши формы», — расхвалила купальник Анна.
Анна Семенович. Фото: соцсети
Многие пользователи посчитали, что на снимке фигуру артистки слишком изменили с помощью фотошопа.
«Очень неестественно смотрится тело. Увольте своего редактора»; «Какой же лютый фотошоп»; «Перестарались с фильтрами», — написали они.