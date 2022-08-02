«Люлька нам уже мала»: Наталья Фриске запечатлела быстро растущую дочь-пухляшку на прогулке в новой коляске

Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья впервые стала мамой в 36 лет. Наталья не скрывает, что ее дочка Луна появилась на свет в результате ЭКО.

Малышка сделала ее самой счастливой на свете. Несмотря на то что с отцом дочери Наталья Фриске рассталась еще до ее рождения, это не мешает ей получать истинное удовольствие от материнства.

Наталья Фриске наслаждается каждым днем, проведенным вместе с маленькой Луной. Молодая мама удивляется тому, как быстро растет и меняется ее малышка. Луне нет еще и четырех месяцев, а ее пришлось переложить уже в другую коляску.

В микроблоге Наталья Фриске показала видео с прогулки. Крошка Луна отлично себя чувствует в новом средстве передвижения для малышей.