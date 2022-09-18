«Люкс-сервис»: травмированную Елену Летучую в бутике носят на руках - видео

В сентябре 2022 года популярная телеведущая Елена Летучая повредила ногу и была вынуждена несколько дней проходить в гипсе и с костылями. Однако это не приковало 43-летнюю звезду к дому. Судя по ее социальным сетям, она продолжает ходить по ресторанам и торжественным мероприятиям.

На этих выходных теледива побывала на открытии одного из московских бутиков, где ее буквально носили на руках, чтобы даме не пришлось форсировать ступеньки на костылях. И кто сказал, что Летучая не летает?