«Людям надоело слушать застойный нафталин»: о провальном туре Малинина по югу России высказалась его экс-жена

Бывшая супруга Александра Малинина не удивилась, когда узнала, что гастрольный тур певца по югу России не оправдал его ожиданий: артисту не удалось распродать и трети билетов. Ольга Зарубина нашла этому объяснение.

По ее мнению, дело не в стоимости, которая для кого-то могла показаться высокой, а в изменившемся отношении публики к звездам.

«Людям надоело слушать застойный нафталин», — считает Зарубина.

«Человек должен развиваться, идти вперед. Настоящие звезды – они вне времени. Они не стоят на месте, меняют аранжировки, близкие духу времени. А наши артисты в большинстве своем стоят на одном месте и ничего нового не несут. Они считают: "Вот он – я. Принимайте меня таким!". Но нет. Люди не хотят платить деньги за нафталин», — цитирует звезду эстрады PROZVEZD.

Ранее стало известно, что в такой же ситуации, как Малинин, оказалась Анна Семенович. Ее совместный концерт с группой «Земляне» в Геленджике уже отменили. Билетов было продано так мало, что собранных денег не хватило бы даже на покрытие перелета звезды.