«Людям даже сесть было некуда!»: концерт Киркорова в Сочи закончился грандиозным скандалом

Приятели известного продюсера Сергея Лаврова вошли в число счастливчиков, попавших на концерт Филиппа Киркорова в Сочи.
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Мужчины прошли на мероприятие по пригласительным билетам, однако вместо кресел получили комфортное ничего. Как оказалось, пригласительным по какой-то причине не присвоили конкретные места, в итоге людям пришлось ютиться стоя.
«Контролерши по-хамски вели себя, отвратно разговаривали. Людям даже сесть некуда было! Случился скандал. Зрители обратились к новому директору "Фестивального" и местное министерство культуры. Будут разбираться, почему сотрудники зала так себя ведут и почему на Киркорова дают пригласительные без мест», — высказался Лавров.
Концерт Киркорова в Сочи запомнится зрителям не только из-за проблем с местами. На мероприятии отличился и сам поп-король. Артист упал на колени перед зрителями и перекрестился во время номера с крестом.
Источник: PROZVEZD.