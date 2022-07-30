«Людям даже сесть было некуда!»: концерт Киркорова в Сочи закончился грандиозным скандалом

Приятели известного продюсера Сергея Лаврова вошли в число счастливчиков, попавших на концерт Филиппа Киркорова в Сочи.

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Мужчины прошли на мероприятие по пригласительным билетам, однако вместо кресел получили комфортное ничего. Как оказалось, пригласительным по какой-то причине не присвоили конкретные места, в итоге людям пришлось ютиться стоя.