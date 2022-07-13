Людмила Поргина схлопотала от своего режиссера за отъезд в Европу

Людмила Поргина улетела на целый месяц в Болгарию, взяв больничный в родном «Ленкоме».

Стоит отметить, что режиссер театра Марк Варшавер не в восторге от столь затяжного периода бездействия актрисы.

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«Вероятно, врачи дали ей эту возможность, пошли навстречу. Она же себя позиционирует как супруга Караченцова Николая Петровича. Поэтому, может, ее пожалели. Она, видимо, устает очень», — прокомментировал Варшавер.

По словам режиссера, вдова Николая Караченцова задействована в настоящий момент в 6 постановках. И это на фоне того, что она недовольна тем, как распределили роли. Дескать, она хотела большие, а ей дали сплошные эпизоды.

Источник: prozvezd.info.