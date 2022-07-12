Людмила Поргина — о личном счастье: «Я все время искала своего человека»

Зрители смогут увидеть новый выпуск проекта «Откровенно», главной героиней которого станет актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова. Ее монолог — это подробный рассказ о том, как актриса искала счастье, о чем мечтала, какой представляла свою жизнь:

«Я все время искала своего человека — теплого, благородного, надежного, щедрого, солнечного. Чтобы освещал всю мою жизнь, как папа освещал жизнь моей мамы».

Людмила Поргина стала знаменитой, войдя в труппу театра «Ленком», снималась она и в кино: «Много шума из ничего», «Ансамбль неудачников», «Жизнь Бетховена»… Полную версию интервью заслуженной артистки РФ Людмилы Поргиной можно будет увидеть 15 июля, сообщает издание «РИА ФАН».

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