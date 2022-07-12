Люди за эти деньги работают год: стало известно, во сколько обошлись Юлии Белой из «Дома-2» 166 сантиметров наращенных волос

Участница «Дома-2» Юлия Белая на днях сменила имидж. Она решила устроить сюрприз находившемуся в отпуске Тиграну Салибекову, с которым сейчас строит отношения.

Пока Тигран Салибеков проводил время со своими родными в Моздоке, Юлия Белая несколько часов провела в салоне красоты экс-участницы реалити-шоу Алены Ашмариной.

В итоге Юлия Белая нарастила 166 сантиметров волос, вставив в них белые пряди. Сейчас локоны Юлии Белой длиною ниже колен.

Накануне в эфире реалити-шоу Юлия Белая озвучила, во сколько ей обошлась такая красота. Оказалось, наращенные волосы стоят полмиллиона рублей. На минуточку, за эти деньги многие люди работают целый год!