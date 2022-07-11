Люди в ужасе прячутся по домам: в Москве закрывают парки и умоляют не ездить на авто

Накануне на Москву обрушился страшный ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Два человека погибли из-за падения деревьев, пострадали десятки человек, повреждены около 100 машин, обрушился фасад Лефортовского тоннеля.

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Однако москвичи по-прежнему обеспокоены, буквально в ближайшие часы ожидается очередная гроза с ветром до 20 метров в секунду и сохранится на всю ночь.

На фоне того, что многие деревья расшатаны предыдущим ураганом, ситуация может случиться едва ли не хуже предыдущей.

Департамент транспорта просит москвичей не ездить на личных авто и не парковаться под деревьями. Часть столичных парков уже закрылась.

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