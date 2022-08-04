«Люди утратили чувство реальности»: Шахназаров предрек перспективы скрывающегося Реввы

Миллионер Александр Ревва продолжает хранить молчание относительно своего местонахождения. Но судя по микроблогам его старшей дочки, семья действительно находится за границей. Между тем, отец комедийного артиста уже раскрыл о нем правду – звезда разорвала отношения с отцом, в родном Донецке не появляется уже очень давно, так как не хочет портить отношения с другом Владимиром Зеленским.

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Будущее Реввы предрек журналист Михаил Шахназаров. В своей программе «Полный абзац» он убежден, что это все экс-кавээнщику сойдет с рук.