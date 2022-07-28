«Люди слабо понимают, что такое иеромонах»: Фотий объяснил, почему ему нельзя жениться

Как отметил священнослужитель, у некоторых людей странное отношение к церкви.
Иеромонах Фотий

Иеромонах Фотий. Фото: Global Look Press

Иеромонах Фотий в шоу «Откройте, Давид» объяснил, почему ему нельзя жениться.

«Люди слабо понимают, что такое иеромонах. Это монах в священном сане. Иеромонах в принципе уже не может жениться, потому что он был пострижен в монахи и дал обет безбрачия».

Как отметил Фотий, у людей возникает странное отношение к церкви. «Они считают, что это свечки, патриарх Кирилл. Они думают, что это пропаганда. Опиум для народа. Абсолютное недопонимание, как возникло христианство», — заявил иеромонах Фотий.

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Напомним, что иеромонах Фотий — священнослужитель русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора. Победитель телевизионного шоу «Голос».

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