«Люди считают законным унижать меня»: Бритни Спирс возмутилась обилию документальных фильмов о ней

Пока Бритни Спирс билась в судах, чтобы снять с себя опеку, мешающую ей свободно жить, про певицу было снято несколько документальных фильмов, рассказывающих о ее тяжелой судьбе.

40-летняя поп-звезда, правда, эту «помощь» не оценила. В своем новом посте в социальной сети она написала разгромное письмо в адрес журналистов и продюсеров, которые копались в ее жизни без согласия главной героини всей истории.

«Это законно снимать так много документальных фильмов о ком-то вообще без его благословения?! А если серьезно, подумайте об этом. Я никогда не видела столько документальных фильмов, снятых о человеке… Уилл Смит, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопес. Ни об одной персоне на Земле не стали бы выкапывать столько негативных кадров и делать часовые спецвыпуски, заявляя, что тем самым они «помогают». Реально?» - возмущается артистка.

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Бритни заявила, что это была самая оскорбительная вещь, которую она когда-либо видела в своей жизни. Спирс не верит, что подобные фильмы и телепередачи помогли ей избавиться от опекунства. По ее словам, вся эта информационная компания лишь унизила достоинство певицы, и теперь ее авторы даже не испытывают угрызений совести.

«Я не понимаю, почему люди считают законным тотально унижать меня. Этого никогда не случилось бы с Уиллом Смитом, Хэлли Бэрри или Джейн Доу. Я просто хочу знать, как все эти люди говорят, что это помогло мне, когда я чувствую, что справилась только своими устами, своим словом и тем, что я сказала в судье! Того, что было высказано, было бы достаточно. Но не в Америке!» - продолжила рассуждать певица

Под конец своего очередного «крика души» Бритни заявила, что американская нация всегда занималась буллингом в отношении нее.

Напомним, поп-звезда 13 лет лет находилась под юридической опекой своего отца, без возможности выйти замуж и распоряжаться своими деньгами. Лишь в сентябре 2021 года ей удалось вернуть себе свободу.

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