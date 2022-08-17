«Люди сами сделали свой выбор»: Иванов из «Рондо» высказался об уехавших звездах

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов заявил, что не собирается осуждать уехавших из России звезд.
«Люди сами сделали свой выбор. Я не осуждаю коллег, у каждого свои взгляды на карьеру. Кто-то уехал в Европу или выступает по миру для русских диаспор. А мы остались и поддержали».
Как заметил музыкант, он встречался с некоторыми коллегами и разговаривал о происходящем в мире. По его мнению, у каждого свой путь, своя зомбированность, а возможно, даже завербованность, сообщает «Комсомольская правда – Крым».
Напомним, что Александр Иванов регулярно выступает с патриотическими концертами по стране. В этом году ему исполнился 61 год.