«Люди сами сделали свой выбор»: Иванов из «Рондо» высказался об уехавших звездах

Как заметил музыкант, он встречался с некоторыми коллегами и разговаривал о происходящем в мире. По его мнению, у каждого свой путь, своя зомбированность, а возможно, даже завербованность, сообщает «Комсомольская правда – Крым».

Напомним, что Александр Иванов регулярно выступает с патриотическими концертами по стране. В этом году ему исполнился 61 год.