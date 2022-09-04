«Люди перестали покупать билеты»: продюсер высказался о Петросяне

Евгений Петросян запланировал выступление в Адлере. Ценник на концерт выкатили приемлемый, однако народ не раскупил и половины билетов. Известный промоутер Сергей Лавров объяснил, почему юморист перестал собирать аншлаги.

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По словам продюсера, подобная ситуация наблюдается последние несколько лет. С появлением Comedy Club зрители быстро переключились и перестали ходить на концерты звезды. Громкий развод и дележка имущества также не сыграли на руку артисту.

«Люди перестали покупать билеты на Петросяна. Все эти скандалы не принесли ему абсолютно ничего в плане сборов. Его юмор сейчас никому не нужен», — высказался Лавров.

«Среди юмористов считается, что Петросян – это дурной тон, — заметил продюсер. — Раньше юмор Евгения Вагановича был смешным, поскольку ничего другого не было. Сейчас появились стендаперы, выходцы из КВН, «Камеди клаб» — люди идут на них».

Промоутер отметил, что единственными почитателями творчества юмориста остаются люди старшего поколения. Однако их не так много.

Источник: PROZVEZD