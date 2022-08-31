«Люди перестали маскировать, что хотят пользоваться»: подруга Бузовой пришла в ужас от откровений жены Тарасова

После серии высказываний футболиста Дмитрия Тарасова о своей бывшей жене Ольге Бузовой, в которых он унижал ведущую и восхвалял свою нынешнюю супругу, на Анастасию Костенко обрушились поклонники.

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Фолловеры недоумевали, почему нынешняя жена спортсмена допустила это. Они убеждены, что так поступать недостойно.

Анастасия Костенко не стала молчать и честно ответила подписчикам в соцсетях, что это был «хайп ради хайпа». И они очень довольны, что СМИ написали про них. Эти слова привели в ужас подругу Ольги Бузовой, продюсера Марию Погребняк.