«Люди перестали маскировать, что хотят пользоваться»: подруга Бузовой пришла в ужас от откровений жены Тарасова

После серии высказываний футболиста Дмитрия Тарасова о своей бывшей жене Ольге Бузовой, в которых он унижал ведущую и восхвалял свою нынешнюю супругу, на Анастасию Костенко обрушились поклонники.
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Фолловеры недоумевали, почему нынешняя жена спортсмена допустила это. Они убеждены, что так поступать недостойно.
Анастасия Костенко не стала молчать и честно ответила подписчикам в соцсетях, что это был «хайп ради хайпа». И они очень довольны, что СМИ написали про них. Эти слова привели в ужас подругу Ольги Бузовой, продюсера Марию Погребняк.
«Жена Тарасова без стеснения призналась, что обращение ее мужа за помощью к Оле Бузовой было хайпом ради хайпа. Цинизм Димы Тарасова кого-то еще удивляет? Меня нет, все иллюзии были развеяны во время развода Димы и Оли. Поражает простота и прямота, отсутствие элементарного стеснения. Люди даже перестали маскировать то, что хотят пользоваться ради выгоды другим человеком, а ведь Олю когда-то Дима называл любимой...» — высказалась Погребняк в своем телеграме.
Костенко — честно о поступке мужа. Фото: соцсети