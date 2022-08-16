«Люди не меняются – что тогда, что сейчас»: звезда «Сватов» Кошмал нашла, чем уколоть Добронравова

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал с весны поменяла свое отношение к коллегам по комедии. Украинка не раз успела выступить со скандальными заявлениями, чтобы спровоцировать Федора Добронравова и Татьяну Кравченко на действия или эмоции, поскольку заняла противоположную позицию по ту сторону границы.
В новой публикации Кошмал снова поддела Добронравова. Она разместила в своем микроблоге, сообщает "Пятый канал", отрывок из сериала, где выступает в роли внучки, просящей совета у мудрого деда. Мол, раньше все было по-другому – вещи, ценности, люди. Чем уколола Добронравова, напомнив ему его же слова.
«Люди, Женек, они не меняются, что тогда, что сейчас», — сказал персонаж Добронравова.
Сам Добронравов, к слову, не ведется на провокации от своей экранной внучки. Он предпочитает не обращать внимания на нее и ее выпады.