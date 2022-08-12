«Люди не готовы платить»: концерты Малинина и Семенович с треском провалились

На конец лета у Александра Малинина были большие планы. Певец вместе с сыном Никитой должен был дать несколько концертов на юге России. Однако, по информации Prozvezd, артистам не удалось распродать и трети билетов.

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«Звезды должны понимать, что люди не готовы платить по 12 тысяч рублей за два места на третьем ряду. Время непростое, а гонорары артисты не снижают. Вот и получают отмены: билеты не продаются», — рассказали изданию в кассах.

В такой же ситуации, как Малинин, оказалась Анна Семенович. Ее совместный концерт с группой «Земляне» в Геленджике уже отменили. Билетов было продано так мало, что собранных денег не хватило бы даже на покрытие перелета звезды.