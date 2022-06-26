«Люди малообразованные»: Пригожин высказался о Little Big

Напомним, ранее Иосиф Пригожин предложил создать в России аналог «Евровидения» и проводить его в Крыму. По мнению продюсера, участие в нем могли бы принимать все страны.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

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