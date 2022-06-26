«Люди малообразованные»: Пригожин высказался о Little Big

Буквально на днях группа Little Big представила фанатам свою новую песню и клип, в котором своеобразно высказалась о мировой ситуации. При этом, музыканты недавно перебрались в США.
Продюсер Иосиф Пригожин, посмотрев очередное творение музыкантов, жестко высказался. Муж певицы Валерии считает, что участники коллектива попросту не образованы.
Little Big. Фото: Global Look Press
«Тут все просто: люди малообразованные, переехали в США. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть как страшный сон», — заявил Пригожин сайту NEWS.ru.
Напомним, ранее Иосиф Пригожин предложил создать в России аналог «Евровидения» и проводить его в Крыму. По мнению продюсера, участие в нем могли бы принимать все страны.
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