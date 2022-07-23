«Люди добрые, помолитесь»: в семье актера Дьяченко случилось большое горе

В семье актера Александра Дьяченко случилось большое горе. Маму артиста, несколько дней назад отпраздновавшую юбилей, увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. У женщины диагностировали инсульт.

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Дьяченко души не чает в родительнице. Он посвятил ей трогательный пост в соцсетях, где призвал молиться о здоровье матери.

«Мама в реанимации с тяжелым инсультом. Если нетрудно, люди добрые, помолитесь о ее выздоровлении, пожалуйста. Крестили маму под именем Любовь», — сообщил 57-летний актер.

В комментариях к публикации отметились, в том числе и знакомые звездной семьи. Одна из женщин обратила внимание, что общалась с Мариной Анатольевной после ее дня рождения. Женщины договорились встретиться в скором времени.

«Она чувствовала себя хорошо! Как жалко! Будем молиться за нее! Любим ее очень!» — написала приятельница.

Ранее сообщалось, что у Александра Дьяченко есть внебрачная дочь из Израиля Эвелин Аптус. Артист не признает наследницу.