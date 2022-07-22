Люди ахнули: Рудковская в купальнике с прозрачными вставками прогулялась по пляжу

Продюсер Яна Рудковская улетела этим летом отдыхать в Турцию. Жена Евгения Плющенко выбрала Средиземное море снова потому, что прошлогодняя поездка ей пришлась по душе. Хотя она предпочитает курорты более дорогие.

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Но и в Кемере Рудковская отлично проводит время. С собой светская львица взяла целую коллекцию купальников, и уже начала хвастаться ими в соцсетях.

На этот раз звезда нарядилась в ярко-синее монокини с прозрачными вставками. Поклонники в комментариях ахнули, увидев точеные формы Рудковской, и рассыпались в комплиментах.