«Любви реально нет»: Саша Черно из «Дома-2» примет решение о разводе с Иосифом Оганесяном до конца лета

Бывшие участники «Дома-2», супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян оказались на грани разрыва.
Пару раздирают неразрешимые противоречия. Недавно Саша Черно и Иосиф Оганесян некоторое время жили отдельно друг от друга, а потом вновь сошлись.
Но раздельное проживание не помогло разрешить проблему. Саша Черно рассказала, что дала себе срок до конца лета, чтобы понять, жить с Иосифом дальше или подаваться заявление в суд на развод.
«С Йосей мы вместе. Но все очень, очень сложно. Попробуем все еще раз, без криков, в тишине, без левых людей. Если мы уже будем понимать, что любви реально нет, - разойдемся. Но попробуем сделать все для того, чтобы сохранить. У нас ребенок. Если не получится, разойдемся хорошо, будем близкими людьми все равно. Думаю, все будет понятно до конца лета. И нам надо еще отдохнуть вместе», - поделилась Саша Черно.
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Напомним, на днях Саша Черно признавалась, что встретила человека, который идеально ей подходит. У парня, с которым у Саши полное взаимопонимание, один недостаток - ему двадцать лет и о семье он пока даже и не думает.