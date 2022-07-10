«Любви реально нет»: Саша Черно из «Дома-2» примет решение о разводе с Иосифом Оганесяном до конца лета

Бывшие участники «Дома-2», супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян оказались на грани разрыва.

Пару раздирают неразрешимые противоречия. Недавно Саша Черно и Иосиф Оганесян некоторое время жили отдельно друг от друга, а потом вновь сошлись.

Но раздельное проживание не помогло разрешить проблему. Саша Черно рассказала, что дала себе срок до конца лета, чтобы понять, жить с Иосифом дальше или подаваться заявление в суд на развод.