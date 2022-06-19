«Любви!»: Киркоров не сдержался, увидев довольную Пугачеву с Галкиным в Израиле

Филипп Киркоров не сдержался, увидев довольную Аллу Пугачеву на фото с Максимом Галкиным в Израиле. Свежими кадрами с поклонниками шоумен поделился в личном микроблоге. Похоже, что поп-король сцены до сих пор следит за соцсетями юмориста. По крайней мере, снимок Максима с Аллой Пугачевой артист из виду не упустил.

18 июня шоумен отметил свой день рождения. Ему исполнилось 46 лет. По этому случаю они с Аллой закатили домашнюю вечеринку со сладостями. Не обошлось и без именинного пирога. Рядом со звездными родителями на фото позировали и восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза.

Филипп Киркоров не остался в стороне, увидев такую семейную идиллию. Он одним из первых поздравил Максима с днем рождения, оставив весьма необычное пожелание. С Галкиным Филипп Бедросович уже давно не соперничает. И как бы странно это не выглядело, певец желает юмористу любви и счастья.