«Любовный кусь в запястье! До скрежета зубов»: 85-летний Кончаловский не скрыл эмоций, оказавшись с Высоцкой за одним столиком

Юлия Высоцкая крайне редко распространяется о личном. Однако по случаю юбилея мужа именитого режиссера Андрея Кончаловского телеведущая поделилась серией фото, на которых она позировала с отцом своих детей. 20 августа Андрей Кончаловский отметил свой день рождения, ему исполнилось 85 лет.

Несмотря на то, что паре то и дело приписывали расставание, супруги сумели сохранить брак. У них есть двое детей: дочка Мария и сын Петя. А сам Андрей Сергеевич признается, что живя с Юлией под одной крышей столько лет, он до сих пор не раскрыл для себя все грани ее характера.

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