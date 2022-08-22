«Любовный кусь в запястье! До скрежета зубов»: 85-летний Кончаловский не скрыл эмоций, оказавшись с Высоцкой за одним столиком

Юлия Высоцкая крайне редко распространяется о личном. Однако по случаю юбилея мужа именитого режиссера Андрея Кончаловского телеведущая поделилась серией фото, на которых она позировала с отцом своих детей. 20 августа Андрей Кончаловский отметил свой день рождения, ему исполнилось 85 лет.
Несмотря на то, что паре то и дело приписывали расставание, супруги сумели сохранить брак. У них есть двое детей: дочка Мария и сын Петя. А сам Андрей Сергеевич признается, что живя с Юлией под одной крышей столько лет, он до сих пор не раскрыл для себя все грани ее характера.
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Андрей Кончаловский в порыве чувств укусил жену за кисть. Фото: соцсети героя публикации
Режиссер не стесняется проявлять чувства к своей второй половинке на публике. Так, Андрей Кончаловский, оказавшись с Юлией за одним столиком на террасе, не сдержался и укусил ее за запястье. Такой милый жест умилил поклонников пары, которые считают, что Высоцкой очень повезло с мужем.
«Любовный кусь в запястье! До скрежета зубов», «Ну вы прям как дети!», «Это так мило! Столько эмоций», «Ну как любимую женщину и не укусить за ладошку», «Андрон молодец! Не растерялся», — написали фолловеры.