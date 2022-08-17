Любовник был старше ее на 18 лет: как первая жена изменяла SHAMANу

Одна из жительниц Новомосковска Мария Малахова раскрыла подробности этой истории. Мама Марии была гражданской женой музыканта Олега Паламарчука, с которым крутила роман Марина Рощупкина в то время, когда была женой Ярослава Дронова.

«Роман начался, когда Ярослав уже работал в Москве, он снял хорошую квартиру для жены и маленькой дочки. Но Марина категорически отказалась переезжать к мужу: находила для этого странные предлоги. Она решила найти подработку в Новомосковске. Помог ей отец Ярослава Дронова, у него был давний товарищ музыкант Олег Паламарчук, который в 2015 году искал бэк-вокалистку в группу. Отец Ярослава порекомендовал ему Марину», — рассказала Малахова.

Вскоре Марина «спелась» с Паламарчуком и стала изменять Дронову. Причем он был на 18 лет ее старше. Любопытно, что SHAMAN в измены жены верить не хотел. Сама Марина также говорила, что ее якобы оклеветали. Впрочем, со временем правда вылезла наружу, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Рощупкина и Паламарчук были вместе с 2015 по 2017 год. Затем певец умер от онкологии. SHAMAN развелся с женой, с которой у них общая дочь. Сейчас он вместе с пиар-директором сотовой компании Еленой Мартыновой. Она на 14 лет старше музыканта.