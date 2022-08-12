Любовница Тимати чуть не оголила грудь, надев дерзкую майку без лифчика: видео

Новая избранница Тимати Валентина Иванова любит подчеркивать свою стройную фигуру откровенными нарядами. Один из них 19-летняя модель продемонстрировала на видео в соцсети.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Девушка покрутилась у зеркала в майке с глубокими вырезами, соблазнительно открывающей ее пышную грудь. Надевать нижнее белье Валентина не стала.
Напомним, Тимати и Иванова встречаются около полугода. За это время рэпер успел несколько раз свозить модель в путешествия, а также познакомить с друзьями и семьей.
При этом в Сети не утихают слухи о том, что артист просто пиарит модель, а не состоит с ней в отношениях.