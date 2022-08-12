Любовница Тимати чуть не оголила грудь, надев дерзкую майку без лифчика: видео

Новая избранница Тимати Валентина Иванова любит подчеркивать свою стройную фигуру откровенными нарядами. Один из них 19-летняя модель продемонстрировала на видео в соцсети.

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Девушка покрутилась у зеркала в майке с глубокими вырезами, соблазнительно открывающей ее пышную грудь. Надевать нижнее белье Валентина не стала.